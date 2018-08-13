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İznik UNESCO daimi listesi yolunda

Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan İznik'in, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye adını yazdırması hedefleniyor.

AA | 13.08.2018 - 14:33..
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Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden daimi listeye adını yazdırması amaçlanıyor.

ZİYARETÇİLERE TARİHİ YOLCULUK

Yılda 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen İznik'te İslam alemi ve Hristiyanlar için önemli tarihi eserler bulunuyor. Tarihi surları, Ayasofya, Yeşil, Hacı Özbek, Mahmut Çelebi ve Orhan Bey camileri, Hagios Tryphonos, Koimesis ve Ayatrifon kiliseleri ile antik tiyatro, han, hamam ve türbelerin yer aldığı İznik, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

İznik UNESCO daimi listesi yolunda

"İZNİK BU YOLDA İLERLEYECEK"

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, yaptığı açıklamada, İznik'in geçici miras listesinde yer aldığını anımsatarak, "Benim umudum Bursa'nın bu değerli yerleşim yerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesidir. Şu an geçici listede 90'a yakın yer var. İznik bu yolda ilerleyecek ve umuyorum ki kısa bir süreç sonra İznik de hak ettiği noktaya ulaşır." diye konuştu.

İznik UNESCO daimi listesi yolunda


"KAZILARLA TARİH FIŞKIRIYOR"

Neslihan Dostoğlu, "İznik, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Kentte kazı yapmaya başladıkça tarih fışkırıyor. Dinler açısından da çok önemli. Manevi değeri de var. Önemli tarihi eserleri bulunuyor. İznik Gölü'nün içinde geçen yıllarda bir kilisenin kalıntıları bulundu. İnanıyorum ki İznik en kısa zamanda bu süreci başarıyla geçecek, bir bütün halinde ilçe olarak UNESCO'ya girecektir." diye konuştu.

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