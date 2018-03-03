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İznik'te 2 metrelik yayın yakalandı

İznikli balıkçılar 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı yakaladı.

İHA | 03.03.2018 - 02:44..
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İznik'te balık avına çıkan bir grup balıkçı, 2 metre 10 santimlik bir yayın yakaladı. 110 kilo ağırlığındaki yayını, kilosunu 30 TL'den restoranta satan balıkçılar, toplam 3 bin 300 TL kazandı.

İznik'te 2 metrelik yayın yakalandı

2 METRELİK YAYIN 110 KİLO GELDİ

Bugün “Vira Bismillah” diyerek İznik Gölü’ne açılan balıkçılar, 110 kiloluk dev yayın balığı sürprizi ile karşılaştı.

Balık yasağının kalkması ile birlikte göle ağ atan balıkçılar, akşam saatlerinde bir sürpriz ile karşılaştı. Ağları kayığa çeken balıkçılar, dev yayın balığı ile karşılaştı. Sezonun başından beri ilk kez bu kadar büyük bir balığın yakalandığı öğrenildi.

İznik'te 2 metrelik yayın yakalandı


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