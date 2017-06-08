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İznik’te Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi

Bursa’nın İznik yakınlarında bu sabah Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet, virajı alamadı.

08.06.2017 - 11:58
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Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında İznik- Yenişehir Karayolu’nda meydana geldi. 45 yaşındaki İbrahim Aydın Haksever yönetimindeki 16 CNU 71 plakalı inşaat malzemeleri ve Suriyeli işçilerin bulunduğu kamyonet İznik yakınlarında bir virajı alamayarak devrildi.

Hurda yığınına dönen aracın 3’ü şoför mahallinde 3’ü de kasasında yolculuk eden 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Yaralanan araç sürücüsü İbrahim Aydın Haksever ve Suriye uyruklu 5 işçi İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İznik’te Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi

İznik’te Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi

İznik’te Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi

İznik’te Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi

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