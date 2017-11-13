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İZSU'dan 448 bin 591 TL'lik fatura açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce yapılan teknik kontrolde, sayaca yasaya aykırı müdahale edildiğinin belirlendiği bildirildi.

13.11.2017 - 14:05
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İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Haşim Erbuhan'ın evine 54 günlük su kullanım bedeli olarak 448 bin 591 TL’lik fatura gelmesiyle ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklama yapıldı.

Tire'nin Hisarlık Mahallesi’nde oturan Haşim Erburhan'ın, basında haber olarak yer alan, 448 bin 561 bin TL’lik su faturasının yanlış yazıldığı iddiasının, abonenin 'su sayacına yasa dışı müdahalesini' ortaya çıkardığı bildirildi.

YANLIŞLIK YOK

Sayacın üzerindeki endekse göre yapılan faturalandırma işleminde yanlışlık bulunmadığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, aboneye yardımcı olmak için itiraz dilekçesini aldıklarını, itiraz üzerine sayacın söküldüğünü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne kontrole gönderilen sayacın incelemesinde yasa dışı müdahale tespit edildiğini vurguladı.

İZSU'dan 448 bin 591 TL'lik fatura açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün "Sayacın ölçümüne müdahalede bulunulduğu (endeksin geriye düşürüldüğü) görülmüştür, sayaç tahripli olarak dikkate alınmış ve muayenesi yapılamamıştır" raporu üzerine yapılan incelemede, abonenin gerçek tüketim değerinin 64 metreküp ve 85 metreküp olmak üzere toplam 149 metreküp olarak belirlendiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şu bilgileri verdi:

"YASAL İŞLEM YAPILACAK"

"Söz konusu abonenin 22.07.2017 tarihinde 00064 olan sayaç endeks değeri, abonenin sayaca müdahale etmesi nedeniyle geri düşmeye başlamış, önce 00000’a sonra 99999 ve 14.09.2017 tarihinde 99.915 değerine gerilemiştir.  Bir önceki tüketimi 64 metreküp olduğu için 99.915 metreküpten çıkarılarak son endeksine göre 99.851 metreküp karşılığı olan 448 bin 591 TL’lik fatura oluşmuştur. Bu bedel yerine gerçek tüketim değeri 64 ve 85 metreküp karşılığını içerecek fatura tanzimi yapılmaktadır. Ayrıca, abonenin su sayacına zarar vermesi, yasa dışı müdahale etmesi nedeniyle yasal işlemler yapılacak ve Cumhuriyet Savcılığı makamına suç duyusunda bulunulacaktır."

İZSU'dan 448 bin 591 TL'lik fatura açıklaması

İZSU'dan 448 bin 591 TL'lik fatura açıklaması

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