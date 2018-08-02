İzzet Günay: Türkiye'de iyi oyuncular var

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan 84 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay, Türkiye'de çok iyi oyuncuların olduğunu, onlara gıpta ettiğini söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Dibeklihan Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan usta oyuncu İzzet Günay, sanat yaşamı, filmleri ve bundan sonraki yaşam sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YEŞİLÇAM OYUNCULARI HALKA BORÇLU"

İzzet Günay, bugün Yeşilçam oyuncuları hatırlanıp seviliyorsa, bunu halka borçlu olduklarını söyledi. İnsanların kendisini saygı ve sevgiyle 50-60 yıldır toz kondurmadan bugüne taşıdığını belirten İzzet Günay, onlara müthiş saygı duyduğunu ve çok sevdiğini anlattı.

"İYİ Kİ SİNEMACI OLMUŞUZ"

Sinemadan çekilme nedenlerine değinen usta aktör İzzet Günay, "Biz insanlara ayıp etmeyelim diye sinemadan çekildik. Kötü filmlerde oynamayalım diye. Kötü filmlerimiz oldu ama bile bile bir şey yapmadık. Her şeye rağmen iyi ki sinemacı olmuşuz." dedi.

"Vesikalı Yarim" isimli filmi yokluk içerisinde çektiklerini aktaran Günay, bu filmin Türk filmleri arasında oyuncu, senarist ve ekip anlamında övünülecek bir yapım olduğuna dikkati çekti.

"ÇOK İYİ OYUNCILARIMIZ VAR"

İzzet Günay, "Çok iyi oyuncularımız var. Onlara gıpta ediyorum. Onlar çok şanslı, bu döneme rast geldiler. Hangi filmi yapacaklarını seçme kabiliyetleri var. Onlar için iyi senaryolar hazırlanıyor. İyi senaryolar, iyi oyuncuları da ayağa kaldırır. Kötü senaryolar bizi hep aşağıya çekti. Parlayan filmlerimiz onun için çok az. Tiyatro kökenli çok donanımlı oyuncular var. Türkiye'de çok iyi şeyler yapılıyor. Sinemanın da sanayi haline gelmesini istiyorum." diye konuştu.