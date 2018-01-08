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İzzet Yıldızhan oğluyla İngiltere'ye gitti

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı Londra'da Exeter Üniveristesi'nde kayıt ettirdi.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:22..
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8 çocuk babası İzzet Yıldıhan Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

"MUSTAFA İŞLERİN BAŞINA GEÇECEK"

Havalimanına büyük oğlu Mustafa ve diğer çocuklarıyla gelen türkücü, "Ben okuyamadım. Çocuklarım iyi bir eğitim alması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hayatımı onların eğitimi için adadım. Mustafa ekonomi okuyacak ve işlerimin başına geçecek. Şu anda şirket bünyemizde 313 kişi çalışıyor. Bazen her işe koşturamıyorum. Oğlumun eğitimi bittikten sonra o işlere bakacak ben de sanatıma" dedi.

"6-7 YAŞINDAYKEN MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIRDIM"

Bu arada yıllardır konuşmadığı İbrahim Tatlıses'in, "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine Yıldızhan, "Kesinlikle katılıyorum. İmkanlar vardı da biz mi yapmadık. Gerçekten imkanlarımız yoktu. Ben 6-7 yaşlarında Adana'ya mevsimlik işçi olarak Diyarbakır'dan gidiyordum. O yüzden çocuklarımın hepsi iyi eğitim görsün diye elimden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

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