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İzzet Yıldızhan'ın Kız Kulesi figürlü ayakkabıları

İzzet Yıldızhan, önceki gün havaalanında objektiflere yansıdı.

21.05.2017 - 09:30
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İzzet Yıldızhan'ın Kız Kulesi figürlü ayakkabıları

Muazzez Ersoy'la aynı sahneyi paylaşacağı Kıbrıs konseri için havaalanına gelen İzzet Yıldızhan, hayranlarınında yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Önceki gün Samsun Demir'in doğum gününe katılanlar arasında yer alan Yıldzhan, Gülben Ergen'in de orada olduğunun hatırlatılması üzerine, "Eski kaldı her şey. Gülben'le aramızda bir husumet yok artık. Doğum gününde de biraraya gelerek merhabalaştık, barıştık." dedi.

KIZ KULESİ FİGÜRLÜ AYAKKABISI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldızhan'ın 'Kız Kulesi' figürlü ayakkabısı dikkatlerden kaçmazken, "İtalya'dan almıştım. 4 adet üretilmiş bir ayakkabı." dedi.

İzzet Yıldızhan'ın Kız Kulesi figürlü ayakkabıları

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