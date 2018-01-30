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J. M. Rocklin'in 'Yeminler ve Prangalar' kitabı raflarda

Yazarın fantastik romanı Truva Yayınları etiketiyle okuyucularla tanıştı.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 09:13..
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Denilir ki; insanların doğmaları ve var olmaları için on üç türeyiş değerinin bir araya gelmesi gerekirmiş: Adalet, öfke, güç, akıl, hırs, kibir, cesaret, hayalperestlik, onur, intikam, merhamet, sadakat ve özgürlük. Bu on üç değer bir yaşam zincirinin halkaları imiş.

J. M. Rocklin'in 'Yeminler ve Prangalar' kitabı raflarda

Kolsuz bir denizci, kayıp oğlunu arayan bir yarı tanrı, tanrıların kurtuluş umutları olan bozkurtlar ve esrarengiz şekilde yok olup giden bir şehrin kalıntılarında ailesini bulmaya yemin etmiş bir casus...

Bunlardan hangisi insan ırkının devamı için bir umut olabilir sizce? Kanlı eylemler, intikam mücadeleleri, bir toprak ve iktidar savaşı... Saplantılı bir aşk, aile özlemi ve yalnızlıktan beslenen kibir... Yakındiyar’ın entrikalar ve çatışmalarla dolu dünyasına adım atmadan önce derin bir nefes alın!

Yazar: J. M. Rocklin

Yayınevi: Truva Yayınları

Çeviren: Semih Can

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 680

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