taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.595
USD
3,7454
EURO
4,6553
ALTIN
163,84
PETR
70,8400

'Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı'

Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing‘in 'Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı' adlı öykü kitabı, Sinem Yazıcıoğlu çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. Kitap

İçinde çok büyük bir sır barındıran evlilik, birbirlerini sevmeyi bir adım öteye götüren iki kardeş, kedisinin getirdiği kuşlarla beslenen göçebe bir kadın, insanları büyük felaket için uyarmaya gelen dünya dışı varlıklar, insan uygarlığına özenen doğadışı yaratıklar ve babasının ölümüyle kendini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack Orkney…

'Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı'

Nobel Edebiyat Ödüllü İngiliz yazar  Doris Lessing, Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı’nda kimi zaman izlenimci bir ressam olup doğayı kimi zaman bir sosyal bilimciye dönüşüp insanlığı izliyor. Ebeveyn ve çocuk, kadın ve erkek, insan ve doğa arasındaki her türden karmaşık ilişki bu kitaptaki öykülerin ana konusunu oluşturuyor.

'Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı'

Doris Lessing

Yazar: Doris Lessing

Çeviren: Sinem Yazıcıoğlu

Yayınevi: Can Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Öykü

Syf: 448

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

179
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

67
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

231
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

72
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

134
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

158
Temel Karamollaoğlu Afrin eleştirilerine yanıt verdi

Temel Karamollaoğlu Afrin eleştirilerine yanıt verdi

239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM