İçinde çok büyük bir sır barındıran evlilik, birbirlerini sevmeyi bir adım öteye götüren iki kardeş, kedisinin getirdiği kuşlarla beslenen göçebe bir kadın, insanları büyük felaket için uyarmaya gelen dünya dışı varlıklar, insan uygarlığına özenen doğadışı yaratıklar ve babasının ölümüyle kendini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack Orkney…

Nobel Edebiyat Ödüllü İngiliz yazar Doris Lessing, Jack Orkney’nin Günaha Çağrılışı’nda kimi zaman izlenimci bir ressam olup doğayı kimi zaman bir sosyal bilimciye dönüşüp insanlığı izliyor. Ebeveyn ve çocuk, kadın ve erkek, insan ve doğa arasındaki her türden karmaşık ilişki bu kitaptaki öykülerin ana konusunu oluşturuyor.

Doris Lessing

Yazar: Doris Lessing

Çeviren: Sinem Yazıcıoğlu

Yayınevi: Can Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Öykü

Syf: 448

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