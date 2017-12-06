taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8513
EURO
4,5416
ALTIN
156,54
PETR
62,0200

Jackfruit nedir

Jackfruit, 100 yıla kadar ömrü olan bir ağaçta yetişen, ağırlığı 50 kilograma kadar çıkabilen bir meyvedir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Güneydoğu Asya'nın Kerala, Batı Bengal, Karnataka, Maharashtra kıyılarında yetişen bir meyve olan jackfruit en fazla Endonezya ve Hint Yarımadası'nda ve Batı Ghats'da yetişir. İncir ve dut ailesinden olan meyvenin, yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişme özelliği bulunur.

Jackfruit nedir

100 yıla kadar ömrü olabilen, 15 metre boyundaki bir ağaçta yetişen meyvenin çapı 1,20 metreye kadar çıkabiliyor. Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olan Jackfruit'in 100 gramı 95 kaloridir. Bir meyvenin ağırlığı 50 kilograma kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle ağaçların altından geçmek risklidir.

Jackfruit nedir

Zengin bir vitamin kaynağı olan meyvenin tadı ananas, muz, mango gibi meyvelerin karışımını andırırken, kapsüllere ayrılarak satılır.

İlginizi Çekebilir
Lordoz nedir
Lordoz; belde omurganın aşırı bir eğriliği sonucu oluşur.
Yevmu'n Nekse nedir
İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran'ı günü Filistinliler için Yevmu'n Nekse yani kayıp gününe denir.
Hibrit motor nedir
Hibrit motor, iki farklı çalışma yapısı bulunan melez motor tiplerine verilen isimdir. Bu tip motorlarda yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak adına benzinin yanı sıra elektrik enerjisi de kullanılır.
Uyuşma nedir
Uyuşma nedir? Uyuşma nasıl geçer? Uyuşmaya ne iyi gelir? Karıncalanma nedir? Uyuşmanın sebepleri nelerdir?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manuel Fizyoterapi nedir

Manuel Fizyoterapi nedir

12
Maglev treni nedir

Maglev treni nedir

9
Apartheid nedir

Apartheid nedir

1
Alkali suyun faydaları

Alkali suyun faydaları

5
Meyveler hakkında bilinmesi gerekenler

Meyveler hakkında bilinmesi gerekenler

1
Gökkuşağı nasıl oluşur

Gökkuşağı nasıl oluşur

2
3 adımda kedinizin dilinden anlayın

3 adımda kedinizin dilinden anlayın

3