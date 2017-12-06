Jackfruit nedir

Güneydoğu Asya'nın Kerala, Batı Bengal, Karnataka, Maharashtra kıyılarında yetişen bir meyve olan jackfruit en fazla Endonezya ve Hint Yarımadası'nda ve Batı Ghats'da yetişir. İncir ve dut ailesinden olan meyvenin, yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişme özelliği bulunur.

100 yıla kadar ömrü olabilen, 15 metre boyundaki bir ağaçta yetişen meyvenin çapı 1,20 metreye kadar çıkabiliyor. Dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyvesi olan Jackfruit'in 100 gramı 95 kaloridir. Bir meyvenin ağırlığı 50 kilograma kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle ağaçların altından geçmek risklidir.

Zengin bir vitamin kaynağı olan meyvenin tadı ananas, muz, mango gibi meyvelerin karışımını andırırken, kapsüllere ayrılarak satılır.