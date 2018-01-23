Jale Sancak’ın 'Fırtına Takvimi' romanı yeniden raflarda

Haldun Taner Öykü Ödülü ve Duygu Asena Roman Ödülü gibi ödüllerin sahibi Jale Sancak; öykü kitabı Belki Yarın’ı 2016’da, yeni romanı Uyanan Güzel’i ise geçtiğimiz aylarda hep kitap aracılığıyla okurlara ulaştırdı. hep kitap şimdi de, Sancak’ın ilk romanı, 2014 Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi Fırtına Takvimi’ni yeni kapağıyla yeniden yayımlıyor.

Geçmişin ve şimdinin travmalarıyla başa çıkmaya çalışan insanların yürek parçalayan hikâyeleri, usta edebiyatçı Jale Sancak’ın kalemiyle Fırtına Takvimi’nde hayat buluyor.

Jale Sancak

Yazar: Jale Sancak

Yayınevi: Hep Kitap

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 200

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