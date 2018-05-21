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James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları

Bir sinema efsanesi olarak bilinen James Bond filmi için kullanılan araçları sizler için derledik...

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 12:23..
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James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları

James Bond filmi; çıktığı her dönemde en çok izlenen ve en çok ilgi gören sinema filmlerinden biri olmayı başardı. Bununla birlikte filmde kullanılan arabalar da her dönem adından sıkça söz ettirdi.

James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları

BAZI ARAÇLAR BEĞENİLDİ BAZILARI BEĞENİLMEDİ

James Bond filmine hayat veren 7 aktör, dönemin en güzel araçlarını kullandı. Filmlerde kullanılan araçlar her dönemde farklı olsa da bazı araçlar çok beğenildi, bazıları ise hiç beğenilmedi.

James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları ViDEO

Serinin ilk filminde Bond karakterine hayat veren Sean Connery, 1961 model Sunbeam Alpine Series II'yle seyircinin karşısına geçmişti.

James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları

GÖRÜNMEZ ARAÇ PEK BEĞENİLMEMİŞTİ

Son dönemlere damgasını vuran 007 James Bond filminde ise Daniel Craig,  Aston Martin DBS kullanmış ve oldukça beğeni toplamıştı. Ancak 2002 yılında vizyona giren 'Başka Gün Öl' filminde kullanılan görünmez araç, pek de beğenilmemişti.

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