James Bond’un babası Ian Flemig 110 yaşında

007 James Bond’u bilmeyenimiz yoktur; o, dillere pelesenk olmuş bir efsane! O, 20. Yüzyılın en başarılı kahramanlarından biri!

İşte bu kahraman, Ian Flemeng’in kaleminden çıktı ve bugün Flemeng’in 110. yaş günü. Kendisini James Bond ve daha fazlasıyla, hayatından kesitlerle anıyoruz…

IAN FLEMING HAKKINDA

- Tam adı Ian Lancaster Fleming olan yazar, liseden sonra 1921’de Eton College’a girdi. Ardından Münih ve Cenevre Üniversiteleri’ne gitti.

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- İngiliz yazar Fleming, Deniz İstihbarat Subayı oldu.

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- Kariyerindeki en köklü değişimi 1939’da yaşadı. Kraliyet Donanması Donanma İstihbarat Müdürü Amiral John Godfrey, onu, kişisel asistanı olarak işe aldı.

- II. Dünya Savaşı’nı mesleği gereği yakından gören Fleming, mesleğinde uzmanlaşırken bir yandan da yazılacak çok şey yaşadığını fark ediyordu.

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- Savaştan sonra, Kemsley Gazetesi yöneticiliğine başladı.

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- Savaş sırasında edindiği tecrübeler onu heyecanlandırıyor ve bir casus romanı yazması konusunda motive ediyordu.

- 1953’te, 007 koduyla bilinen İngiliz Ajanı James Bond karakterini kurguladı.

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- James Bond romanları, heyecanlı maceralar, hız tutkusu ve çokça kadın barındırıyordu.

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- Fleming, James Bond karakterini anlatan romanına, “Casino Royale” adını verdi ve romanın getirdiği başarının üzerine 1954’te hemen ikinci romanını yayımladı.

- İkinci roman da oldukça ilgi görmüştü. Fleming, başarı getiren bu seri için 10 roman ve 2 kısa öykü yazdı.

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- James Bond’un kitaplarının bu kadar çok sevilmesinin ardından filmleriyle zirveye ulaştı.

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- 12 Ağustos 1964’te hayata gözlerini kapadı.

Damla Karakuş

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