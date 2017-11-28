taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9093
EURO
4,6542
ALTIN
162,65
PETR
63,6000

James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

Ünlü yönetmen, filmin gösteriminden 20 yıl sonra hala başkarakter Jack'in kurtulma şansı varken neden öldüğü sorularına yanıt verdi.

Ajanslar | 28.11.2017 - 06:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

Bundan tam 20 yıl önce beyazperdeye çıkarak tüm zamanların en iyi aşk ve dram filmleri arasında yer edinmeyi başaran ‘Titanic' filminin sonu izleyenleri yasa boğmuştu. Başrollerinde Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'ın olduğu film, Jack'in neden kurtulabileceği bir durumda ölüme terkedildiği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Geminin batışının ardından bir kapı üzerine çıkarak canını kurtaran Rose'un neden Jack'i yanına almadığı bugüne kadar hep merak konusu oldu.

James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

"DAHA DRAMATİK OLSUN İSTEDİM"

Filmin yönetmeni James Cameron sonunda pes etti ve duruma açıklık getirme kararını aldı. Yıllardır bu soruyu aldığını ve duymaktan sıkıldığını belirten Cameron, filmi olduğundan daha dramatik bir hale getirmek için Jack'in öldüğünü söyledi.

James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

"TEK KİŞİLİK KAPI ARADIM"

Vanity Fair'e ''Rose'un kurtulduğu kapının üstünde gerçekten Jack için de yer vardı. Ama yine de ikisi kapının üzerine çıksaydı su yüzeyinde kalamazlardı" diyen yönetmen, 3 saat boyunca sadece tek bir kişiyi taşıyabilecek uygun tahta parçasını birkaç gün boyunca aradığını belirtti.

James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

"JACK'İN ÖLÜMÜ SANATSAL BİR GEREKLİLİKTİ"

Cameron, "Jack'in hiçbir şansı yoktu. Bunun sebebi fiziksel değil, sanatsal. Eğer batmasaydı üzerine bir baca düşerdi. Eğer hayatta kalsaydı filmin sonu anlamsız olurdu. Bu film ölüm ve ayrılığı anlatıyor. Ölmesi gerekiyordu. Eğer Jack kurtulsaydı, film daha çarpıcı olmaz, 20 yıl sonra bile insanlar Titanic'ten bahsetmezdi" diye konuştu.

James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

İlginizi Çekebilir
James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt
Ünlü yönetmen, filmin gösteriminden 20 yıl sonra hala başkarakter Jack'in kurtulma şansı varken neden öldüğü sorularına yanıt verdi.
Tüm zamanların tekrar tekrar izlenecek filmleri
İşte her izleyişinizde etkisinde kalacağınız filmler.
5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali sona erdi
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali ödül töreniyle sonlandırıldı.
Da Vinci'nin el yazmaları İtalya'da sergilenecek
Leonardo Da Vinci’nin en büyüleyici notlarını içeren el yazması eserleri, önümüzdeki yıl Floransa’da sergilenecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

23
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

43
Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

14
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

36
Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

25
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

5
Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM