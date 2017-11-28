James Cameron'dan Titanic-Jack polemiğine yanıt

Bundan tam 20 yıl önce beyazperdeye çıkarak tüm zamanların en iyi aşk ve dram filmleri arasında yer edinmeyi başaran ‘Titanic' filminin sonu izleyenleri yasa boğmuştu. Başrollerinde Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'ın olduğu film, Jack'in neden kurtulabileceği bir durumda ölüme terkedildiği tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Geminin batışının ardından bir kapı üzerine çıkarak canını kurtaran Rose'un neden Jack'i yanına almadığı bugüne kadar hep merak konusu oldu.

"DAHA DRAMATİK OLSUN İSTEDİM"

Filmin yönetmeni James Cameron sonunda pes etti ve duruma açıklık getirme kararını aldı. Yıllardır bu soruyu aldığını ve duymaktan sıkıldığını belirten Cameron, filmi olduğundan daha dramatik bir hale getirmek için Jack'in öldüğünü söyledi.

"TEK KİŞİLİK KAPI ARADIM"

Vanity Fair'e ''Rose'un kurtulduğu kapının üstünde gerçekten Jack için de yer vardı. Ama yine de ikisi kapının üzerine çıksaydı su yüzeyinde kalamazlardı" diyen yönetmen, 3 saat boyunca sadece tek bir kişiyi taşıyabilecek uygun tahta parçasını birkaç gün boyunca aradığını belirtti.

"JACK'İN ÖLÜMÜ SANATSAL BİR GEREKLİLİKTİ"

Cameron, "Jack'in hiçbir şansı yoktu. Bunun sebebi fiziksel değil, sanatsal. Eğer batmasaydı üzerine bir baca düşerdi. Eğer hayatta kalsaydı filmin sonu anlamsız olurdu. Bu film ölüm ve ayrılığı anlatıyor. Ölmesi gerekiyordu. Eğer Jack kurtulsaydı, film daha çarpıcı olmaz, 20 yıl sonra bile insanlar Titanic'ten bahsetmezdi" diye konuştu.