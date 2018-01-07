James Joyce’den Sanatçının Mektupları

Tam adı, James Augustine Alayius Joyce olan yazar, 2 Şubat 1882’de hayat merhaba dedi.

Dünya edebiyatına önemli izler bırakan Joyce, Sanatçının Mektupları eseri, Notos Kitap tarafından 2015’te yeni baskısı yapılarak okuyucularla tekrar buluştu. Usta çevirmen Kudret Emiroğlu’nun kusursuz bir Türkçeyle dilimize çevirdiği Sanatçının Mektupları, Joyce’nin samimi satırlarından oluşuyor.

MODERNİST EDEBİYAT VE JOYCE

Joyce’nin kimi edebiyat çevrelerine göre tüm zamanların en iyi kitabı olarak görülen başyapıtı Ulysses 1922 yılında Paris’te kitapseverlerle buluştuğunda modernist edebiyata getirdiği yeni anlatım teknikleriyle çok konuşuldu ve tartışıldı.

Dublin’de geçen yirmi dört saati anlatan ve Homeros’un Odysseida’sı üstüne kurulan Ulysses anlaşılması zor bir roman olarak anılsa da kısa zamanda bütün dünyada ün kazanarak geniş bir okur kitlesine ulaştı.

FELSEFİ ÖGELERLE YOĞRULAN METİNLER

Joyce'un Dublinliler'de yer alan "The Dead'' adlı öyküsünü yönetmen John Huston tarafından 1987'de aynı adla sinemaya uyarlandı. Öte yandan yazarın tüm şiirlerin yer aldığı “Giacomo Joyce” 1986’da Türkçeye kazandırıldı.

Joyce’nin meşhur hikâye kitabı "Dublinler" 1987’de Türkçeye çevrildi, eserlerinde daha çok psikolojik ve felsefi ögelere yer veren Joyce’ye yöneltilen en büyük yergilerin başında yapıtlarının anlaşılmaktan uzak olduğuydu. Joyce, metinlerini salt edebi tarzda değil, diğer sosyal bilimlerle de harmanlayarak oluşturmuştur.

James Joyce

BASKILAR SONUCUNDA İRLANDA'YI TERK ETTİ

Joyce, özellikle dünyevi konulardaki görüşleri onu tartışmaya açmıştır. Yaşadığı sosyal ve siyasal baskılar nedeniyle çok sevdiği İrlanda’yı 1904’te terk ederek Fransa başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşamını sürdürdü.

Şiirlerinde oluşan ilk kitabı “Oda Müziği” 1907’de Londra’da okuyucularla tanıştı. Joyce’nin hayatından önemli kesitler taşıyan 1914’te yayımlanan otobiyografik ve ilk romanı “Sanatçının Bir genç Adam Olarak Portresi” “The Egoist” dergisinde tefrika halinde okuyucularla buluştu. Dört sene sonra “Sürgünler” adlı oyunu edebiyat dünyasıyla tanıştı.

Yazarın heykeli..

Joyce, hayatının son demlerini geçirdiği Zürihte’te 13 Ocak 1941’de hayatını kaybetti. Yayımlanan son romanı ve 1939’da okuyucularla buluşan “Finnegans Wake” Türkçeye çevrilmemiş tek eseridir.

SANATÇININ MEKTUPLARI

Sanatçının Mektupları, kronolojik olarak okuyucuların zihnini tazeliyor. Yazarın hayatıyla beraber o dönemde yaşanan sosyal, siyasal, kültürel gelişmeleri okura hatırlatıyor. Beri yandan edebiyat dünyasında da yaşanan vakaları belli sıra halinde kitabın hemen girişinde bulabileceksiniz. Sanatçının Mektupları yazarın, edebiyatta mektup türünün önemli bir örneğidir.

Mektuplar uzun olmakla birlikte kısa ve öz olanlarda mevcuttur. Joyce’nin devrin ileri gelen yazar ve sanatçılarıyla mektuplaşmalarının yer aldığı Sanatçının Mektupları’nda bir dönemin tanıklığını içeriyor. Yazarın, edebiyat, sanat, kültür üzerine görüşlerinin yer aldığı kitapta, Joyce'nin perde arkasında gizli saklı kalmış özel hayatını da okumak mümkün.

Geniş bir sözcük zenginliğiyle kaleme alınan mektuplarda, samimi dostlukların ve özlemlerin duygu yoğunluğuyla yan yana döşenen sözcükler, Joyce’nin hayatından bölümler bulunmaktadır. Joyce’nin sıra dışı edebiyat anlayışı diğer eserlerinde görüldüğü gibi, mektuplarında da yer yer kendini gösteriyor.

İnsani kişiliğinin yanında edebiyat dünyasına çığır açan tarzıyla günümüz modern dünyasında bile çok okunan entelektüellerin başında gelen Joyce’nin edebi sitili üzerine pek çok yazı ve makale kaleme alınarak, onu daha yakından tanımak isteyen okurlara klavuzluk etmiştir.

James Joyce'nin İngiliz ünlü yazar Virginia Woolf'la olan yakınlığı da bilinen bir hakikat. Bu yakınlık iki dev yazarın edebiyat anlayışlarının aynı olmasından ileri gelmekteydi.

Joyce'nin hayatına ışık tutan mektuplarını okuyun.

Yazar: James Joyce

Yayınevi: Notos Kitap

Çeviren: Kudret Emiroğlu

Yayım yılı: 2015

Türü: Mektup

Syf: 209

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Ergül Tosun

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