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James Joyce'un 'Noraya Mektuplar' kitabı raflarda

İrlandalı yazarın kitabı Alakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:11..
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James Joyce, önce sevgilisi sonra karısı olan Nora Barnacle ile 1904 yılından 1924 yılına kadar aralıklarla mektuplaşır. İlk kez 1950’de ortaya çıkan mektuplar, 1957’den beri Cornell Üniversitesi’nin koleksiyonundadır.

Kayıp olduğu bilinen ve bir kitabın yaprakları arasında bulunmasının ardından, 2004 yılında bir müzayedede -geçen yüzyılın bir mektup için en yüksek fiyatı olan- 240.800 İngiliz Sterlinine alıcı bulan mektubunu da okuyabileceğiniz Nora’ya Mektuplar, Joyce’un, aşk evlilik, toplumun değer yargıları, kilise, yazdıkları ve yazacakları, bir yazar olarak hayalleri, kızgınlıkları hakkında pek çok düşüncesini, duygusunu açığa vuruyor

James Joyce'un 'Noraya Mektuplar' kitabı raflarda

Yazar: James Joyce

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Çeviren: Nilüfer İlkaya

Türü: Mektup

Baskı yılı: 2018

Syf: 115

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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