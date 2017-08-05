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Jandarma 270 kök hint keneviri söktü

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde bir hayvan çiftliğine yapılan baskında 270 kök hint keneviri ele geçirildi.

05.08.2017 - 09:07
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Gemlik İlçesi Fevziye Mahallesi’nde C.G.’ye ait bir hayvan çiftliğinde uyuşturucu yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma 270 kök hint keneviri söktü

270 KÖK KENEVİR

Yapılan baskında çiftliğin bulunduğu mısır tarlasında yapılan aramalarda 270 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler kenevirleri imha etmek için topraktan söktüler. Çiftlikte yapılan aramalarda ayrıca ruhsatsız pompalı tüfek ile havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G. “izinsiz hint keneviri dikmek” suçundan sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklandı.

Jandarma 270 kök hint keneviri söktü


Jandarma 270 kök hint keneviri söktü

Jandarma 270 kök hint keneviri söktü

Jandarma 270 kök hint keneviri söktü

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