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Jandarma 81 yaşındaki adamın 465 bin lirasını kurtardı

Edirne'de kendisini polis olarak tanıtıp 81 yaşındaki Hidayet Balkan'ı dolandıran zanlılar yakalandı.

AA | 09.04.2018 - 16:01..
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Edirne'nin merkeze bağlı Köşen köyünde yaşayan Balkan, 465 bin 840 lirasının kendisini polis olarak tanıtan kişilerce çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Balkan şüphelilere 'bankada bir miktar daha parasının olduğunu ve bunu da verebileceğini' söyledi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Şüphelilerin tekrar geleceklerini söylemesi üzerine, jandarma ekipleri Balkan'ın evinin yakınında güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine 34 TEY 19 plakalı ticari taksi ile gelen şüphelilerden bir kişi Balkan'dan içerisinde para görünümlü poşeti aldı. Bu sırada jandarmanın "dur" ihtarına uymayan şüpheli elindeki poşeti ve telefonu atarak kendisini bekleyen ticari taksiye binerek kaçtı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, önce ihtar amacıyla havaya daha sonra tekerleklerine ateş edilerek durduruldu. Sürücü Nurettin Atahan ve İbrahim Kaymaz gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında seken kurşun nedeniyle sırtından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan şüphelilerden Ali Ayyıldız ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaymaz tutuklanırken, taksi sürücüsü Atahan denetimli serbestlik kararı uygulanarak, serbest bırakıldı.

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