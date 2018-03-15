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Jandarma Aslan Mehmetçik şiirini yeniden besteledi

Jandarma Genel Komutanlığı, Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı 'Aslan Mehmetçik' şiirini yeniden besteledi.

AA | 15.03.2018 - 07:04..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçik'e destek vermek için işbaşına geçen Jandarma Genel Komutanlığı, "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek "Kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" ismiyle paylaştı.

Jandarma'dan Afrin Harekatı'na yeni marş VİDEO

"ASLAN MEHMED'İM"

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. "Aslan Mehmed'im" adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı.

Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirilen marş, Genel Komutanlık'ın "YouTube" kanalından da paylaşıldı.

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