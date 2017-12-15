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Jandarma bitki ve böcekle suçluları yakalayacak

Jandarma Genel Komutanlığı, suç ve suçlu ile mücadele kapsamında özellikle faili meçhul cinayetleri aydınlatmak adına teknik bir adım atıyor.

Detay Haber | 15.12.2017 - 09:47..
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Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde böcek ve polen incelemesi yapacak iki laboratuvar kurulacak. Biri, polenleri araştıracak ‘palinoloji’ laboratuvarı olacak. Burada polenlerin tiplendirilmesi ve karşılaştırılmasıyla olayların nerede ve ne zaman meydana geldiği ortaya çıkarılacak.

Jandarma bitki ve böcekle suçluları yakalayacak

POLENİN TEMAS ETTİĞİ HER YER

Polenin temas ettiği uyuşturucu, duvar, tel örgüler, bal, saman, halı, mobilya, mide, bağırsak, kadavra, el aletleri ve elbiseye kadar her türlü delil incelemeye alınacak. Polenler sadece cinayetleri değil, hırsızlık, madde ve tarihi eser kaçakçılığı, tecavüz suçlarında da aydınlatıcı bilgiler verecek.

Jandarma bitki ve böcekle suçluları yakalayacak

LARVA ELE VERİYOR

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; laboratuvarlardan ikincisi ise böcekleri inceleyecek ‘entomoloji’ olacak. Uzmanlar kadavralar üzerindeki böcek lavralarından cinayetlerin nerede ve ne zaman işlendiğini ortaya çıkaracak. Laboratuvarda cinayetin işlendiği yerlerde bulunan toprak örneklerinden de kadavra incelemesi gerçekleştirilecek.

Jandarma bitki ve böcekle suçluları yakalayacak

500 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Şu an 500 kişilik uzman ekiple çalışmalarını yürüten kriminoloji ekibi, 2018’de tamamlanması beklenen laboratuvarlarla sayısını ikiye katlayacak. Laboratuvarlar Ankara’dan sonra İstanbul, Van ve Aydın’da kurulacak.

BİTKİLER, CİNAYETİ AYDINLATABİLİR

Hacettepe Üniversitesi adli bilimler öğretim üyesi Doç. Dr. Cahit Doğan ile Pelin Çökmez şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olay yerindeki bitkilerin incelenmesiyle, adli olayın meydana geldiği coğrafi konum, cinayetten sonra cesedin taşınıp taşınmadığı, ceset gömüldüyse ne kadar süre gömülü kaldığı ve şüphelinin suç mahallinde olup olmadığı öğreniliyor. Adli botanik bilimi, polisiye olayları aydınlatabiliyor.”

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