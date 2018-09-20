Jandarma ekiplerine ateş açan kişi öldürüldü

Miss Turkey 2018 için geri sayım başladı. Güzellik yarışmasının finalistleri belli oldu.

Temislcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti ve gruba 3 puanla başladı.

PKK lehine Hollanda'da toplantı ve gösteri organize eden A.P Diyarbakır'da havaalanınıda yakalandı.

7

Can Dündar'ın Enis Berberoğlu mutluluğu

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesi kararına en çok sevinen yurt dışında kaçak olarak yaşayan Can Dündar oldu.