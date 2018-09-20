Jandarma ekiplerine ateş açan kişi öldürüldü

Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde yaşayan 26 yaşındaki Mehmet Barış, babasına ait uzun namlulu silahla, Elagöz mezrası yakınlarında durdurduğu minibüsü, yolcularını indirerek gasp etti.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri minibüsü takibe aldı. Gasp ettiği minibüsle Derince köyü istikametine kaçan Barış, minibüsün arıza yapması üzerine yaya olarak kırsala doğru kaçtı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Barış, olay yerine intikal eden jandarma ekipleri "dur" ihtarına silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada hayatını kaybeden Barış'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.