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Jandarma er birliğinde ölü bulundu

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan er Özmen tek kurşunla vurulmuş olarak ölü halde bulundu.

09.10.2017 - 10:37
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Olay İzmir'de dün akşam saatlerinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı Birliği'nde meydana geldi.

ER ÖLÜ OLARAK BULUNDU

İlçede jandarma olan ve emekli bir korgeneralin koruma askerliğini yapan Ramazan Özmen, görev yaptığı birliğin koğuşunda başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Askerin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İzmir'den görevlendirilen cinayet büro ekiplerinin olayın intihar olduğu üzerinde durduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Jandarma er birliğinde ölü bulundu

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