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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'i ziyareti sırasında, köle ticareti yapılan Goree Adası'nı da gezdi.

AA | 03.04.2018 - 00:16..
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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Orgeneral Çetin, Senegal Jandarma Genel Komutanı Meissa Niang ile heyetler arası görüşme yaptı. Niang, Çetin’e plaket takdim etti.

Askeri heyetler arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı işbirliğinin arttırılması yönünde kararlar alındığı, bu yıl içinde personel değişimi ve askeri eğitim konusunda önemli adımlar atılacağı öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

UTANÇ ADASI GOREE'A ZİYARET

Orgeneral Çetin, daha sonra mevkidaşı Niang, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Dakar Askeri Ateşesi Albay Emrah Yıldırım ve beraberindeki heyet ile başkent Dakar yakınlarındaki "utanç adası" olarak bilinen Goree Adası'nı gezdi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

"BATILILAR, KENDİ TARİHLERİNİ SORGULASIN"

Batı ülkelerinin yüzyıllar boyu köle ticareti yaptığı adadaki 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binaya giden Çetin, müzedeki hatıra defterine yazdığı notta şunları kaydetti:

"Burada yaşanan utançtan dolayı bütün Batı ülkeleri dönüp kendi tarihlerini sorgulamalıdır. Dost ve kardeş ülke Senegal'in bağımsızlık yolunda attıkları bütün adımları takdir ediyor ve daima yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Orgeneral Çetin, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

ADALILAR TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Türkiye'nin Senegal ile askeri ilişkilere önem verdiğini, bu yüzden burada olduğunu belirten Çetin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artırılması için birçok konuda mutabakat sağlandığını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Ada sakinlerinin Türkiye'den restorasyonunu talep ettikleri adadaki tek cami olan Goree Camisini ziyaret eden Çetin, daha sonra Dakar’a geçerek Rönesans anıtını ve karşısındaki tarihi deniz fenerini gezdi.

Burada Fas, Lübnan, İspanyol ve Ganalı gençlerden oluşan bir grup, Türk bayrağını görünce sevgi gösterisinde bulunarak, Orgeneral Çetin ile fotoğraf çektirdi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

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