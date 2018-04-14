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Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Halkla içip, sohbet etti.

İHA | 14.04.2018 - 19:28..
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Hakkari’deki ziyaretlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve beraberindeki komutanlar, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti.

SOHBET ETTİ

Hakkari çarşısını dolaşan Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Bir esnafın ikram ettiği dönerin tadına da bakan Orgeneral Çetin, Vali Toprak ve beraber çarşı merkezindeki ziyaretlerini sürdürdüler.

Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Orgeneral Çetin, Hakkari dağlarında yetişen ve pazarda kendine ikram edilen uşkunun tadına da baktı. Vatandaşlarla kahvede çay içerek sohbet eden Orgeneral Çetin ve beraberindekiler yanına gelen çocuklara ise oyuncak hediye etti. Orgeneral Arif Çetin daha sonra il jandarma komutanlığına geçti.

Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti



Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti



Jandarma Genel Komutanı, Hakkari'de esnafı ziyaret etti

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