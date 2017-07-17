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Jandarma Genel Komutanlığı ünlü dizi müziğini seslendirdi

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter sayfasından Game Of Thrones'un müziğini çaldığı bir video yayınladı.

17.07.2017 - 12:50
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 7. sezonu başlayan Game Of Thrones'la ilgili bir paylaşım yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ünlü dizi müziğini seslendirdi

"JANDARMA VARSA HERKES GÜVENDE"

Paylaşılan videoda Jandarma Bandosu, dizinin ünlü müziğini seslendirdi. Daha önceki paylaşımları ile dikkatleri çeken Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesabından şu paylaşım yapıldı; "Kış Geldi! #GoTS7 Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!"

Jandarma Bandosundan Game of Thrones performansı VİDEO

Jandarma Genel Komutanlığı ünlü dizi müziğini seslendirdi

STAR WARS GÖNDERMESİ DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde yaptığı paylaşım da ses getirmişti.

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