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Jandarma hırsızlık çetesini çökertti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla hırsızlık şebekesi çökertildi.

18.02.2017 - 04:06
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Çarşamba günü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir otomobilde yapılan aramada yüksek gerilim hattında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.İ. (33) ile yanında bulunan F.K. (23) ve S.İ. (24) gözaltına alınarak Saray İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma hırsızlık çetesini çökertti

Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri otomobil sürücüsü hırsızlık zanlısı E.İ. (33) ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunan C.K.’nın birlikte birçok evden jeneratör, invertör, akü, çapa makinesi, güneş panelleri, kablolar, televizyon ve çok sayıda muhtelif sayılarda malzemeleri çaldıkları ve bu malzemeleri hurdacılara sattıkları tespit edildi.

Durdurulan otomobilde E.İ.’nin yanında bulunun şahıslardan F.K. ve S.İ. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlık zanlısı E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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