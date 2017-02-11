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Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Türkiye genelindeki huzur operasyonlarında Muğla'da, Marmaris yolu üzerindeki uygulamada Hz. İsa figürlü haç objesi ele geçirdi.

11.02.2017 - 02:34
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Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Menteşe-Marmaris karayolu 10. Kilometrede uygulama yapan Menteşe İlçe Jandarma ekipleri 48 SC 406 plakalı aracı durdu.

GÖZYAŞI KASESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Aracın bagaj bölümünde yapılan aramada çuval içine sarılı vaziyette 77x52,5 ebadında Bronz olduğu değerlendirilen Hz. İsa figürlü Haç obje ve gözyaşı kâsesi ele geçirdi.

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç içinde bulunan H.D. E.Y. A.B. ve M.A. isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ele geçirilen ve tarihi eser olduğu tahmin edilen eserlere el koydu.

Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 şarap kadehi ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına verilen bilgi sonrası 4 şahıs şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

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