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Jandarma öğrencileri yalnız bırakmadı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği ve huzuru için denetim ve eğitimlerini sıklaştırdı.

İHA | 19.09.2018 - 09:58..
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2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Okul servislerini denetleyen jandarma trafik ekipleri evrak kontrolü, araçlarda emniyet kemeri ve yangın tüpü kontrolü yaparak emniyet kemeri takılı olmayan sürücüleri cezai işlem uyguladı.

Jandarma öğrencileri yalnız bırakmadı

SERVİSTE KEMER UYARISI

Servis içerisinde emniyet kemeri takılı olmayan öğrencilerin kemerlerini takma konusunda uyarılarda bulundu. Servis şoförleri yapılan uygulamadan memnun olduklarını ve denetimden artması gerektiğini söyledi.

Ayrıca jandarma asayiş ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim yılında il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulların açılma çıkışında hazır bulunarak öğrencilere uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Eğitim öğretim yılının açılışında jandarma personelinin öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşamalarından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, jandarmayı her zaman yanlarında görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Jandarma öğrencileri yalnız bırakmadı



Jandarma öğrencileri yalnız bırakmadı

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