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Jandarma pilotu, Sikorsky'i ters döndürdü

Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından kullanılan Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi Jandarma'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

İHA | 29.03.2018 - 15:32..
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Jandarma Genel Komutanlığının paylaştığı, Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı fotoğraf, büyük beğeni topladı.

İMKANSIZ ZAMAN ALIR

Paylaşımda, Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından kullanılan Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı anın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafın üzerinde ise helikopter gibi ters yazılarla yazılan 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadesine yer verildi.

Jandarma pilotu, Sikorsky'i ters döndürdü

MÜHENDİSLER "OLMAZ" DEDİ

Fotoğrafın hikâyesi de dikkat çekiyor. 1990 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren Sikorsky S-70 tipi helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, helikopterin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Türk pilotlar ise Sikorsky S-70'in ters dönme hareketini yapabileceğini söylüyor. Konu, helikopter modelini çizen Amerikalı mühendislerle Türk pilotlar arasında iddialaşmaya kadar gidiyor.

5 BİN KİLO

Ardından, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kilogram olan Sikorsky S-70 ile ters dönme hareketini yapıyor.

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