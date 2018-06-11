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Jandarma şehitler için mevlit okuttu

Jandarma, kuruluşunun 179. yıldönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okuttu.

İHA | 11.06.2018 - 03:45..
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Kadir Gecesi'nde şehitler için mevlit okutulan Jandarma'nın etkinliğinde binlerce vatandaş camilere akın etti.

Jandarma şehitler için mevlit okuttu

JANDARMA LOKUM VE TATLI DAĞITTI

Adıyaman Ulu Camii’nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Teravih Namazı öncesinde hatim duası ve mevlit okutuldu. Adıyaman protokol mensuplarının ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı Ulu Camii’nde kılınan namaz sonrasında vatandaşlara tatlı, lokum ve bisküvi ikramında bulunuldu.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve jandarma personeli cami çıkışında vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlar ise, jandarma personelinin kuruluş yıldönümünü kutlayarak, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Jandarma şehitler için mevlit okuttu


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