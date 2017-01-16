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Jandarma Uludağ'da görevde

Kış tatilinin başlamasına az bir zaman kala otellerin hepsinin dolu olduğu Uludağ'da jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor.

16.01.2017 - 12:05
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Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH), artan yoğunluk sebebi ve festivallerin başlaması ile terör ve benzeri olaylara karşı tedbir alıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu 40 bin ziyaretçisini ağırlarken, JÖH timleri terör ve benzeri olaylara karşı gün boyu kar motorları ile devriye atarak güvenliği sağlıyor.

Jandarma Uludağ'da görevde

TATİLCİLERE GÜVEN VERİYORLAR

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ’da JAK ve JÖH ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışıyor.

Jandarma Uludağ'da görevde

Kayak pistlerinde meydana gelen kazalarda ise JAK timleri anında müdahale ederek yaralıyı en kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıyor. Jandarma Özel Harekat Timleri elleri tetikte kayak pistlerinde nöbet tutarak tatilcilere güven veriyor.

Hafta sonu 40 bin ziyaretçinin uğradığı Uludağ’da festivallerin başlaması ile güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri Sarıalan ve Kadıyayla ile Kirazlıyayla bölgelerinde de çalışmalara devam ediyor.

Jandarma Uludağ'da görevde

Jandarma Uludağ'da görevde

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