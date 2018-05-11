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Jandarma, Van'da kaybolan kadını donmak üzereyken buldu

Jandarma ekipleri, Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını donmak üzereyken buldu.

İHA | 11.05.2018 - 01:50..
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Öğlen saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan akrabaları, Sabiha Çetinkaya'nın bulunması için jandarmaya gitti. Ekiplerin başlattığı çalışma sonrası, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadın donma tehlikesi geçirirken bulundu.

Jandarma, Van'da kaybolan kadını donmak üzereyken buldu

ARAZİDE ISLANMIŞ HALDE BULUNDU

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine zamana karşı mücadele büyük bir hızla başlatılarak mahalle sakinleri ile birlikte aramalar başlatıldı.

Gece saat 22.00 sıralarında yaşlı kadını arazide ıslak, yorgun ve bitkin bir şekilde bulan jandarma gerekli tedavisinin yapılması amacıyla ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı. Ölümden dönen yaşlı bayan hastanede tedavi altına alınarak ailesine teslim edildi.

Jandarma, Van'da kaybolan kadını donmak üzereyken buldu

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