İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın Bursa'da giymeye başladığı yeni model yazlık kıyafetler görenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
GECE ŞARTLARINA UYUMLU
Kol kısmında bulunan rütbelerin üstünde sağ tarafta Türk bayrağı sol tarafında ise Jandarma Genel Komutanlığının reflektörlü amblemi yer aldı.
Gece şartlarında kolaylıkla fark edilen yeni üniformalar, uygulama sırasında jandarmaya oldukça kolaylık sağlıyor. Yılbaşından itibaren ise jandarma araçlarının yeniden işaretlenerek görünürlüğünün arttığı görüldü.
Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde VİDEO