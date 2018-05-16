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Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde

Havaların ısınmasıyla birlikte jandarma ekipleri, yazlık üniformalarıyla görevlerinin başında.

İHA | 16.05.2018 - 15:18..
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İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın Bursa'da giymeye başladığı yeni model yazlık kıyafetler görenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde

GECE ŞARTLARINA UYUMLU

Kol kısmında bulunan rütbelerin üstünde sağ tarafta Türk bayrağı sol tarafında ise Jandarma Genel Komutanlığının reflektörlü amblemi yer aldı.

Gece şartlarında kolaylıkla fark edilen yeni üniformalar, uygulama sırasında jandarmaya oldukça kolaylık sağlıyor. Yılbaşından itibaren ise jandarma araçlarının yeniden işaretlenerek görünürlüğünün arttığı görüldü.

Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde VİDEO


Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde

Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde

Jandarma yazlık kıyafetleriyle görevde


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