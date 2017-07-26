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Jandarmada çevreci araç dönemi

Antalya Manavgat'ta jandarma ekipleri, Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA) kullanıyor.

26.07.2017 - 10:50
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Turizmde belgeli 250 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük destinasyonlarından Manavgat'ta, tatilcilerin güvenliğini sağlamak için jandarma ekipleri teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyor.

Jandarmada çevreci araç dönemi

JANDARMA ÇEVRECİ ARAÇ KULLANMAYA BAŞLADI

Jandarma Komutanlığı, ekip otoları ve motosikletli devriyelerin yanı sıra, ormanlık ve araçların giremediği bölgelerde atlı turizm jandarmasıyla hizmet veriyor. Geçen yıl tek kişilik mypetler, bu yıl ise 2 kişilik EDMA'lar hizmete alındı.

Jandarmada çevreci araç dönemi

TAMAMEN ÇEVRECİ

Elektrikle çalışan ve fosil yakıtları kullanmadığı için tamamen çevreci olan EDMA'lar, Türkiye'de ilk defa pilot bölge olan Manavgat'ta kullanılmaya başlandı. Golf araçlarının modifiye edilerek EDMA olarak kullanılan araçların sürücülerine İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sürüş teknikleri eğitimi verildi. Manavgat'ın Selimiye ve Kumköy jandarma karakollarına verilen birer EDMA, özellikle motorlu araçların giremediği Antik Side, sahil yolunda vatandaşın ve tatilcilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılıyor. EDMA'lardan elde edilecek sonuca göre Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türkiye'nin diğer yerlerinde de kullanıma sunulması öngörülüyor.

Jandarmada çevreci araç dönemi

EN BÜYÜK AT 'SELENGE'

Side bölgesinde ayrıca Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) gelen 3 at da asayiş ve devriye hizmetlerinde görev alıyor. Alman 'Honnover' cinsi 'Selenge' adlı at, 1.83 santimetre boyuyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan en büyük at unvanını koruyor. Atlı devriye timi, ormanlık alanlar, SİT bölgeleri ve sahillerde görev yapıyor. Atlara tatilciler büyük ilgi gösteriyor.

Jandarmada çevreci araç dönemi

TURİZMCİLER MEMNUN

Manavgat Side Turizm Otelciler Birliği (MASTOB) Derneği Başkanı Cengiz Haydar Barut, turizmin en belirleyici unsurlarından birinin güvenlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Side, Manavgat Türkiye'nin en büyük yatak kapasitesine sahip bölgesi. Her hafta, her 7- 8 günde bir değişen şekilde 200 ile 250 bin misafir ağırlıyoruz. Bunları ağırlarken, diğer faktörler de çok önemli ama en önemli bölümlerinden birisi güvenlik. Jandarma ve polis, bölgemizin güvenliğini iyi bir şekilde sağlıyor. Son zamanlarda jandarmanın, turizm bölgesine yakışan kıyafetleri, hem atlı jandarma timleri hem de golf araçlarının düzenlenmesiyle oluşan EDMA'larla bölgemizin güvenliği günümüz tatil trendleriyle uyumlu hale geldi. Bu da bizleri çok mutlu ediyor."

Jandarmada çevreci araç dönemi

Jandarmada çevreci araç dönemi

Jandarmada çevreci araç dönemi

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