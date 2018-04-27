Jandarma'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

FETÖ' nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlerın kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştikleri iddia edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.



