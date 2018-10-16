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Jandarma'da FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Jandarma'daki FETÖ operasyonu kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 09:52..
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Jandarma'da FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı, 30 zanlı gözaltına alındı.

ARDIŞIK ARAMA SİSTEMLERİ KULLANDILAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen biri yüzbaşı ve 49'u üsteğmen toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelilerin 35'inin aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi. Zanlılardan 30'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

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