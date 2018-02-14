Jandarmadan 14 Şubat klibi: 'En büyük aşk, vatan'

Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "En büyük aşk, vatan" klibi paylaşıldı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Jandarma personelinin zorlu kış şartlarında yürüttüğü operasyonlardan görüntüler yer aldı.

Jandarmadan 'En Büyük Aşk VATAN' klibi ViDEO

"EN BÜYÜK AŞKIN VATAN OLDUĞUNU BİLİRİZ"

"Tereddüt, korku, engel, zorluk, karanlık bilmeyiz. Biz, fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz, en büyük aşkın vatan olduğunu." ifadelerine yer verilen klibe beğeni ve yorum yağıyor.