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Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon

Zonguldak'ta jandarmanın piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

DHA | 09.01.2018 - 21:46..
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İstanbul'da yaşayan Şaban U.(50) ve Tarık P. (56), bir aracı vasıtasıyla tanıştıkları kişilerden ucuza altın alma vaadiyle Çaycuma Esenyurt köyüne gitti.

Ormanlık alanda altın dolandırıcılarıyla buluşan iki arkadaş, istedikleri numunenin getirilmediğini görünce araçlarıyla ayrılmak istedi.

40 BİN LİRA ÇALDILAR

Altın dolandırıcıları ise araçlarıyla otomobilin önünü keserek silah tehdidiyle Şaban U. ve Tarık P.'yi aşağıya indirdi. 2 kişiyi döven şüpheliler, üzerlerindeki 40 bin lira ve cep telefonlarını gasp etti.

Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon

4'Ü TUTUKLANDI

Şaban U. ve Tarık P. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu Engin K. (32), Gökhan V. (29), Mehmet B. (40), Soner V. (25) ve Ferhat A. (30) gözaltına alındı.

Dolandırıcılık ve gasptan sabıkalı oldukları öğrenilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Mehmet B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon

Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon

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