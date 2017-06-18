Jandarma Genel Komutanlığınca Babalar Günü'ne özel video hazırlandı.

Komutanlığın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında da paylaşılan videoda, Muğla'da yaşayan Hüseyin Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanlığına ait araçla evinden alındı.

ÜÇÜZ ASKERLERE SÜRPRİZ

Jandarma personelince minibüsle Isparta'ya yolcu edilen Girgin'i, Isparta'da da jandarma görevlileri karşıladı.

Üçüz oğullarının görev yaptığı Isparta İl Jandarma Komutanlığı Bakım ve Onarım Takım Komutanlığına araçla getirilen Girgin, burada çocukları Hasan, Hüseyin ve Mustafa ile bir araya geldi.

Jandarma'dan Babalar Günü videosu VİDEO