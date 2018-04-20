Jandarmadan barkod okuyucu cihazlı uygulama

Nüfus cüzdanları yerine dağıtılan yeni kimlik kartlarının kontrolleri uygulanmaya başladı. 2023 yılına kadar alma hakkı olmasına rağmen şimdiden milyonu bulan sayıda insan yeni kimlik kartı başvurusunu yaptı.

2018 yılı içinde ise bu rakamın 50 milyonu bulacağı tahmin edilmekte.





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