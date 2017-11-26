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Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde operasyon sürdüren birliklerin görüntüleri paylaşıldı.

AA | 26.11.2017 - 15:33..
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Şırnak Besta bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı birliklerin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşılarak dosta güven, düşmana korku salındı.

AA
Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Jandarma'dan Besta Yiğitleri klibi İZLE

"KOMANDOLARDAN SİZLERE SELAMLAR VAR"

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "Şırnak/Besta Yiğitleri Jandarma Komandolardan sizlere selamlar var" başlığıyla yayınlanan klipte, Çakırsöğüt Komando Tugayına bağlı komandoların zor arazi şartlarında teröristlere karşı yürüttükleri operasyonların görüntülerine yer veriliyor.

AA
Jandarma'dan 'Besta Yiğitleri' klibi

Komandolara ait görsellerden oluşan 1 dakika 11 saniyelik klipte, "Birlikten güç doğar" ve "Huzur ve güvenin teminatı" sloganları da yer alıyor.

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