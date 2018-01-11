Jandarmadan Gökçeada'da fuhuş operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul’dan Gökçeada ilçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptırdığını belirlediği suç örgütüne operasyon düzenledi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

ilçede 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından, evlerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ile 8 bin 650 TL ele geçirildi.

KADINLAR SINIRDIŞI EDİLECEK

Operasyonda yakalanan şüphelilerden Türkmenistan uyruklu bir kadın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldıktan sonra, sınırdışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltındaki biri kadın, 2 Türkmenistanlı ile 6 Türk ise jandarmadaki sorgusunun ardından Gökçeada Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında aranan 3 şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediyor.





