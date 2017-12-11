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Jandarmadan hayalet silah operasyonu

İstanbul’da 'hayalet silah' olarak adlandırılan Glock marka tabancaları sosyal medya üzerinden yüksek fiyatla pazarlayan 2 kişi yakalandı, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet silah ele geçirildi.

İHA | 11.12.2017 - 09:38..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 bin lira olan 5 adet Glock marka silah ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden satış yaptıklarını tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracı E-5 karayolu üzerinde düzenlediği operasyon ile durdurdu.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE

Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 5 adet Glock marka tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet şarjör ele geçirildi.

Jandarmadan hayalet silah operasyonu

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİLAH ŞOVU YAPMIŞ

Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarını takibe alan Jandarma Siber Suçlarla Mücadele birimleri, şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Şahıslardan, B.K.’nın sosyal medya hesapları incelendiğinde pek çok fotoğraf karesinde elinde uzun namlulu silahlar dahil farklı silahlarla poz verdiği belirlendi. Şahsın, paylaştığı fotoğraflar üzerinden kullandığı araç plakasını tespit eden ekipler, aracı takip etmeye başladı.

100 BİN LİRALIK HAYALET TABANCA

Takibe alınan silah kaçakçılarının içinde bulunduğu araca E-5 karayolu üzerinde şok bir baskın düzenleyen ekipler, şüphelilerden B.G.’yi araç içerisinde kıskıvrak yakalarken, "kasten adam öldürmek" suçundan arandığı ortaya çıkan diğer şüpheli B.K.’yı hareket eden araçtan kendini aşağıya atarak kaçmaya çalışırken yakaladı.

Araçta arama yapan ekipler, aracın arka bölümünde özel olarak gizlenmiş şekilde çanta içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 5 adet Glock, 17 marka tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Silahları yurt dışından yasa dışı yollarla getirtip, suç örgütü üyelerine satmak için İstanbul’a ulaştıran ve tanıdıkları kişiler vasıtasıyla pazarladıkları belirlenen şüphelilerden birinin "kasten adam öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Kameralara yansıyan operasyonda piyasada yüksek fiyata satılan silahları, İstanbul’da referanslı kabul ettikleri kişiler vasıtasıyla sattıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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