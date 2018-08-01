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Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı uyarı

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde, hayvan hırsızlığına karşı uyarıda bulunan jandarma, "Hayvanlar 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır." dedi.

İHA | 01.08.2018 - 11:10..
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Kurban bayramına az bir süre kala hayvan hırsızlığı olaylarının önlenmesi için vatandaşların alabileceği bireysel önlemler için jandarma tarafından uyarıda bulunuldu.

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı uyarı

"HAYVANLARIN TUTULDUĞU YERLERE KAMERA TAKILMALI"

Yapılan uyarıda “Yetkili makamlarca belirlenen yer ve zamanların dışında, hayvan alım satımı yapılmamalıdır. Köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhal 156 Jandarma İmdat telefonuna ihbar edilmelidir.

Hayvanlar hiçbir zaman başıboş bırakılmamalı, 24 saat esasına göre gözetim altında bulundurulmalıdır. Sürünün büyüklüğüne göre yeteri kadar çoban edilerek hayvanlar otlatılmaya götürülmelidir.

Çoban tutulan kişiler, halk tarafından iyi olarak bilinen, daha önce hırsızlık suçu işlememiş kişilerden seçilmelidir. Hayvanların tutulduğu yerlere sensörlü lamba, kamera gibi cihazlar takılmalı veya köpek bağlanmalıdır.” denildi.

Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı uyarı

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