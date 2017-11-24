Jandarma'dan Öğretmenler Günü videosu

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'na katılan jandarma personeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kato Dağı'nın zirvesinde çekilen videoyla kutladı.

3 BİN METREDEN ÖĞRETMENLERE MESAJ

Jandarma Genel Komutanlığının Facebook ve Twitter gibi resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüde, 2 bin 850 metre yükseklikteki Kato Dağı'nda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu'na katılan Beytüşşebap Komando Alayı'nın olumsuz hava şartlarına rağmen 220 gündür operasyonu ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdürdükleri bilgisine yer verildi.

Jandarma'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü videosu VİDEO

Jandarma birliklerinin her zaman ve her yerde terörle mücadelesini sürdüreceği vurgulanan görüntülerde, "Kato Dağları'ndan başta bizleri yetiştiren başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyoruz." mesajı yer aldı.