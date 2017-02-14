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Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde jandarma ekipleri, Sevgililer Günü nedeniyle sürücülere kırmızı karanfil dağıttı.

14.02.2017 - 14:06
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İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir yönetimindeki ekipler, Tömük Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde sürücü ve araçlara yönelik yol kontrolü yaptı.

DURDURULAN ARAÇLARIN SÜRÜCÜLERİNE KIRMIZI KARANFİL DAĞITILDI

Durdurulan araçların sürücüleri ile beraberindekilere jandarma kırmızı karanfil verip Sevgililer Günü'nü kutladı. Yüzbaşı Demir, sürücülere trafik kurallarını ihmal etmemeleri uyarısında da bulundu.

Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

"ALLAH ASKERİMİZDEN RAZI OLSUN"

Eşi Durdu Öngel ile traktörle tarladan dönen Hasan Öngel, "70 yaşındayım ilk kez bir çiçek alıyoruz. Bu hediyelerin en güzeli, Allah askerimizden razı olsun. Bu tür etkinlikleri özlüyorduk artık bunu da gördük" dedi.

Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

Jandarmadan Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

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