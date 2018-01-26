Jandarmadan yayalara Beatles'lı saygı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, trafikte yayalara saygı gösterilmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

TRAFİĞİN EN ÖNEMLİ PARÇASI: YAYALAR

Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles'ın "Abbey Road" albümünün kapağının yer aldığı paylaşımda, yayaların trafiğin en önemli parçası olduğu belirtildi.

YAYAYA YOL VER

Söz konusu albüm kapağının üzerinde "Yayaya yol ver hayatın şarkısı devam etsin" mesajı yer aldı.

"#YayayaYolVer" etiketiyle yapılan paylaşım, çok sayıda kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.