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Jandarma'dan yeni birim kuruldu

Jandarma Genel Komutanlığı'da başlatılan uyum ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Sosyal Medya Şube Müdürlüğü kuruldu.

28.03.2017 - 08:41
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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 'Sosyal Medya Şube Müdürlüğü' kuruldu. Başında Albay rütbeli özel eğitimli bir subayın bulunduğu bu birim, Jandarmanın sosyal medyadaki resmi ayağı olacak.

MEDYA VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Medya ve iletişim eğitimi verilen jandarma personelinin görev alacağı birim Twitter, Facebook ve Youtube'ta jandarmanın faaliyetleri, tanıtımı ve terörle mücadeleye ilişkin paylaşımlar yapacak.

TWİTTER VE FACEBOOK

Yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Sosyal Medya Şube Müdürlüğü, daha önce sivil kişiler tarafından Jandarma adına Twitter ve Facebook'ta açılan hesap ve sayfa adlarını da geri almak için Twitter ve Facebook ile temasa geçti.

Gerekli yazışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Jandarma, sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminden sonra 27 Temmuz 2016 tarihli kararnameyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, bu süreçte bazı alanlarda yeniden yapılanma ve uyum için de çalışmalar başlatılmıştı.

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