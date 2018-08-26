taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98875
Euro
6.9645
Altın
1207.335
Borsa
90185.99

Jandarmadan yolculara ikram

Bilecik'te görev yapan jandarmalar, trafik denetlemeleri yaptığı bölgede yolculara ikramlarda da bulundu.

İHA | 26.08.2018 - 23:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tatil dönüşü trafik akışının yoğun olarak yaşandığı Bozüyük-Eskişehir karayolunda trafik denetimlerini arttırdı.

Jandarmadan yolculara ikram


ÖNCE UYARI SONRA İKRAM

Araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran jandarma ekipleri, ikramlarıyla da sürücülerin yorgunluk atmasını sağladı.

Bayram tatili dönüşünde evlerine ulaşabilmek için yollara düşen araç sürücüleri jandarma ekiplerinin denetimleri sayesinde kısa süreli dinlenme fırsatı bulurken yapılan ikramlarla da kendilerine geldi. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp kısa bir mola verdirdikten sonra yola devam etmelerine izin verdi.

Bu mola sırasında sürücülere Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla sıcak çay başta olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunan ekipler, sürücülerin takdirini de kazandı. Jandarma ekipleri denetimlerin amacının sadece ceza yazmak değil, yaşanan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek olduğunu vurguladı.

Jandarmadan yolculara ikram

Jandarmadan yolculara ikram


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

0
Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

0
Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı

Çarptığı kişi öldü sürücü kaçtı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM