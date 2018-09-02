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Jandarmayım dedi aracından uyuşturucu çıktı

Aksaray'da kendisini jandarma olarak tanıtan kişi polisi şüphelendirdi. Yapılan aramada otomobilinde 21,5 kilo esrar ele geçirildi.

DHA | 02.09.2018 - 22:57..
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Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki Veysel Sezer, başkası adına düzenlenmiş askeri kimlikle kendini jandarma istihbarat olarak tanıttı. Polis, otomobilde yaptığı aramada 21 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.

Jandarmayım dedi aracından uyuşturucu çıktı

9 AYRI SUÇTAN ARANIYOR

Aksaray-Adana Karayolu kent girişinde rutin kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 M 5578 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilden belindeki tabancayı göstererek inen Veysel Sezer, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Jandarma Kd. Üst. Çvş. Y.V., adına düzenlenmiş askeri kimlik kartını polis ekiplerine verdi.

Veysel Sezer ile yanındaki Ahmet Dağ'ın uyuşturucu ve hırsızlık gibi 9 ayrı suçtan arandıkları tespit edildi.

Kendini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıtan Veysel Sezer'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajındaki stepne bölümünde 21 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

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